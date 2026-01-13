Seit fünf Jahren werden Tannenbäume geworfen

Bereits zum fünften Mal traf man sich am Samstag auf dem Dorfplatz und feierte diesen speziellen Anlass. Da sich die Wurfanlage ...

Wenn Anfang Januar Menschen mit Tannenbäumen durch Magden laufen, ist es wieder soweit: Die Männerriege Magden lädt zum Tannenbaumwerfen.

Bereits zum fünften Mal traf man sich am Samstag auf dem Dorfplatz und feierte diesen speziellen Anlass. Da sich die Wurfanlage dieses Mal in einem weissen Gewand präsentierte, wurden die Bäume von den Jüngsten kurzerhand mit Spezial-Tret-Traktoren mit Schneepflug und Blinklicht auf den Dorfplatz gefahren.

Die Landebahn für die Bäume war gut ausgeleuchtet und die grünen Tannen auf der schneebedeckten Piste zum Glück gut erkennbar. Alles war parat für weite Würfe. Der Spassfaktor war ungebrochen hoch und die zahlreichen Besucherinnen und Besucher konnten sich an den beheizten Stehtischen oder an einer Feuerschale aufwärmen. Fürs Gemüt gab es feine Gerstensuppe und warme Getränke. Kurzum ein wiederum gelungener Anlass für Jung und Alt. (mgt)