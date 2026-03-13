SEIT 62 JAHREN!

Ausgelassen, bunt und manchmal herrlich verrückt – so zeigte sich die Chluuri Zunft Zuzgen auch an der Fasnacht 2026 wieder mitten im närrischen Geschehen. Seit mittlerweile 62 Jahren gehört die Zunft zur Fasnachtstradition im Dorf – und von Müdigkeit ist noch ...

Ausgelassen, bunt und manchmal herrlich verrückt – so zeigte sich die Chluuri Zunft Zuzgen auch an der Fasnacht 2026 wieder mitten im närrischen Geschehen. Seit mittlerweile 62 Jahren gehört die Zunft zur Fasnachtstradition im Dorf – und von Müdigkeit ist noch lange nichts zu spüren. Ein grosses Dankeschön richtet die Chluuri Zunft an alle treuen Fasnachtsfans, die auch dieses Jahr für eine unvergessliche Stimmung gesorgt haben. Mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck blickt die Zunft auf eine gelungene Fasnacht zurück – und freut sich bereits heute auf die Fasnacht 2027. (mgt)