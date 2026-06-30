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«Seit 200 Jahr unvergleichlich wunderbar»

  30.06.2026 Frick
Der Kirchenchor Frick wurde begleitet vom Vokalensemble «I Cantuccini» Brugg und einem ad hoc-Orchester. Fotos: Simone Rufli
Der Kirchenchor Frick wurde begleitet vom Vokalensemble «I Cantuccini» Brugg und einem ad hoc-Orchester. Fotos: Simone Rufli

Wie Traubenzucker und Kunstzucker gemeinsam zu einem grossartigen Fest beitragen, das verriet Pater Markus Schulze all jenen, die am Sonntag zusammen mit dem Kirchenchor St. Peter und Paul Frick das 200-Jahr-Jubiläum feierten.

Simone Rufli

Im Oktober 2025 hatten sie mit den ...

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