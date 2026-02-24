Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Seit 20 Jahren dirigiert von Doris Erdin

  24.02.2026 Frick
v.l.n.r.: Doris Erdin, Regine Leutwyler, Rayén Hossli, Diego Lungo, Priska Herzog, Monika Rüegsegger. Foto: zVg
v.l.n.r.: Doris Erdin, Regine Leutwyler, Rayén Hossli, Diego Lungo, Priska Herzog, Monika Rüegsegger. Foto: zVg

Generalversammlung des Akkordeonorchesters Frick

Nach einem feinen Essen aus der Pinte-Küche in Sisseln eröffnete die Präsidentin Judith Treier die 81. Generalversammlung des Akkordeonorchesters Frick (AOF). Dank einer sehr guten Stubete auf dem Erlenhof und einem ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote