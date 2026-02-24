Seit 20 Jahren dirigiert von Doris Erdin

Nach einem feinen Essen aus der Pinte-Küche in Sisseln eröffnete die Präsidentin Judith Treier die 81. Generalversammlung des Akkordeonorchesters Frick (AOF). Dank einer sehr guten Stubete auf dem Erlenhof und einem ...

Nach einem feinen Essen aus der Pinte-Küche in Sisseln eröffnete die Präsidentin Judith Treier die 81. Generalversammlung des Akkordeonorchesters Frick (AOF). Dank einer sehr guten Stubete auf dem Erlenhof und einem erfolgreichen Konzert zum 80-Jahr-Jubiläum in der Mehrzweckhalle Frick, konnte die Kassierin Barbara Dubuis einen schönen Reingewinn verbuchen.

Zwei neue Mitglieder

Erfreulicherweise konnten zwei neue, junge Mitglieder in den Verein aufgenommen werden. Es sind dies Rayén Hossli, Schwyzerörgeli und Diego Luongo, Akkordeon.

Am 9. Mai wird es in Frick wieder einen Schülertag geben, da dieser letztes Jahr ein voller Erfolg war. Ebenso findet einmal mehr die beliebte Stubete auf dem Erlenhof statt, und zwar am 6. September. Und im November gibt es dann zwei Konzerte in der Kirche. Ausserdem werden die verschiedenen Gruppen wieder einige Gottesdienste begleiten.

Regine Leutwyler Ehrenmitglied

Doris Erdin wurde für sagenhafte 20 Jahre als Dirigentin geehrt und Regine Leutwyler für 25 Jahre Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Ebenso geehrt wurden Monika Rüegsegger für 20 Jahre Mitgliedschaft sowie Karin Schraner für 20 Jahre als Revisorin.

Zum Schluss dankte die Präsidentin den beiden lang jährigen Dirigentinnen Doris Erdin und Priska Herzog mit einem Blumenstrauss und einem Couvert. Ebenso wurde dem Vorstand und allen gedankt, die zum guten Erfolg des letzten Vereinsjahres beigetragen hatten. (mgt)