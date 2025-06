Seilpark-Projekt kommt auf die Zielgerade

Geplant ist er schon lange, jetzt soll es bald an die Umsetzung gehen: Das Baugesuch für den Waldseilpark im Rheinfelder Gebiet Wasserloch/Schiffacker ist eingereicht und wird diese Woche öffentlich aufgelegt.

Valentin Zumsteg

Balancieren in luftiger Höhe, mitten in den Baumwipfeln – das soll bald in Rheinfelden möglich sein. Die ersten Ideen für einen Waldseilpark sind rund 20 Jahre alt. Es gab immer wieder Verzögerungen, doch jetzt kommt das Projekt langsam in die entscheidende Phase. Bereits an der Einwohnergemeinde-Versammlung im Juni 2024 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Grundlagen dafür gelegt, sie genehmigten die Teiländerung der Nutzungsplanung. Der Entscheid fiel mit 71 Ja gegen 57 Nein relativ knapp aus. Im Februar hat der Kanton diese Teiländerung sowie den vom Stadtrat beschlossenen Gestaltungsplan genehmigt. «Damit sind die planungsrechtlichen Grundlagen geschaffen, damit das Baugesuch eingereicht und beurteilt werden kann», erklärt Stadtschreiber Roger Erdin.

Eröffnung im Frühjahr 2026?

Mittlerweile ist das Baugesuch durch die künftige Betreiberin ausgearbeitet und bei der Stadt eingereicht worden. Es soll diese Woche amtlich publiziert und im Rathaus öffentlich aufgelegt werden.

In einer Höhe ab vier Metern ist im Gebiet Wasserloch/Schiffacker der Bau diverser Platt formen bis zu einer Grösse von 93 Quadratmetern geplant. Eine Betriebsbaracke mit einer Fläche von 29 Quadratmetern und einer Höhe bis vier Meter gehört ebenfalls zum Bauprojekt. An der Gemeindeversammlung vor einem Jahr hat es zahlreiche kritische Stimmen gegeben, unter anderem aus Jägerkreisen. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass mit Einwendungen zu rechnen ist.

Ortsbürger sind beteiligt

Eigentümerin der Anlage wird die Waldseilpark Rheinfelden GmbH, an der die Ortsbürgergemeinde Rheinfelden mit einem Drittel des Stammkapitals beteiligt ist. Betrieben werden soll der neue Waldseilpark von der Firma Adventure Coaching & Rope Solutions GmbH, die das Baugesuch eingereicht hat und bereits den Seilpark auf der Wasserfallen führt. «Unter dem Vorbehalt des Baubewilligungsverfahrens soll der Seilpark im Winterhalbjahr zwischen Herbst 2025 und Frühjahr 2026 realisiert werden», sagt Stadtschreiber Erdin. Wenn alles wie geplant läuft, wird das neue Freizeitangebot im Frühling 2026 die Eröffnung feiern können.