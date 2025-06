«Sehr gut» – Jodlerklub Frick in Reigoldswil

Mitte Juni trat der Jodlerklub Frick am 33. Nordwestschweizer Jodlerfest in Reigoldswil an - mit Erfolg.

Schon 2024 begann der Dirigent Mattias Hunziker, den Jodlerklub Frick gesanglich auf das bevorstehende Jodlerfest im Baselbiet vorzubereiten. So konnten sich die Sängerinnen und ...