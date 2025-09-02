«O gosto de ser triste – Das Vergnügen, traurig zu sein»: So lautet das Motto der portugiesischen Fadomusik, die im 19. Jahrhundert in den Armenvierteln und den anrüchigen Kneipen am Hafen von Lissabon entstanden ist. Ihre eigentlichen Wurzeln verlieren sich aber in den ...

«O gosto de ser triste – Das Vergnügen, traurig zu sein»: So lautet das Motto der portugiesischen Fadomusik, die im 19. Jahrhundert in den Armenvierteln und den anrüchigen Kneipen am Hafen von Lissabon entstanden ist. Ihre eigentlichen Wurzeln verlieren sich aber in den Unschärfen der bewegten Geschichte Lissabons. Der Fado ist eng verwoben mit dem portugiesischen Lebensgefühl der Saudade, diesem unübersetzbaren portugiesischen Wort, das so etwas wie Nostalgie, Sehnsucht oder Melancholie beschreibt. Die beiden hochkarätigen Fado-Musiker Hélder Lopes und Múcio Sá beehren die Schweiz und machen zusammen mit der Schweizer Fadista Sibil Rossi auch Halt am 5. September in der Kultschüür in Laufenburg. Authentische Musik mit einer weiblichen und einer männlichen Fado-Stimme, mit Guitarradas vom Feinsten, mit traditionellen und modernen Elementen entführt ins Weltkulturerbe des Fado und in die Stadt Lissabon. (mgt)

Fado-Konzert: Sehnsuchtsmusik aus Lissabon in der Kultschüür in Laufenburg. Freitag, 5. September, 20 Uhr. Reservation: Tel. 062 874 3012, E-Mail reservation@kultschuer.ch