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«Sehen im Alter»: Fachwissen und Alltagstipps aus erster Hand

  09.07.2026 Möhlin
Jens Krüger (links) und Marco Wyss führten durch den Anlass. Foto: zVg
Jens Krüger (links) und Marco Wyss führten durch den Anlass. Foto: zVg

Senioren für Senioren Möhlin

Wie verändert sich unser Sehen, wenn das Auge älter wird und was bedeutet das konkret für den Alltag? Dieser Frage widmete sich der Informationsanlass «Sehen im Alter», von den Senioren für Senioren Möhlin, gestaltet von Dr. Jens Krüger, Facharzt ...

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