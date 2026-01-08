Segen für 2026

Drei Tage lang haben sich Kinder und Jugendliche in Gipf-Oberfrick auf den Weg gemacht, um Segenswünsche zu bringen und für den guten Zweck zu sammeln.

« Mached uf das Tor, d’Schtärnsinger vo Gipf-Oberfrick stöhnd devor» – unzählige Male ertönte dieser Ruf in Gipf-Oberfrick vom Freitag, 2. Januar, bis Sonntag 4. Januar 2026. Kinder und Jugendliche haben sich auf den Weg gemacht, die Friedensbotschaft von Weihnachten und Segen fürs Jahr 2026 in die Häuser und zu deren Bewohnern zu bringen. Sie fanden offene Türen und offene Hände.Denn die Sternsinger waren nicht für sich selbst unterwegs.

Sie sammelten Geld für ihre Altersgenossen in Bangladesch, die, von Armut betroffen, in Fabriken arbeiten müssen und nicht zur Schule können. Mit rund 4000 Franken können Projekte, die die Zukunft dieser vom Schicksal benachteiligten Kinder verbessern, unterstützt werden. (mgt).