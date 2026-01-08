Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Segen für 2026

  08.01.2026 Gipf-Oberfrick
Am Sonntag feierten die Sternsinger einen beeindruckenden Gottesdienst mit ihren Sprüchen, ihren Liedern und dem Teilen der Dreikönigskuchen. Foto: zVg
Am Sonntag feierten die Sternsinger einen beeindruckenden Gottesdienst mit ihren Sprüchen, ihren Liedern und dem Teilen der Dreikönigskuchen. Foto: zVg

Drei Tage lang haben sich Kinder und Jugendliche in Gipf-Oberfrick auf den Weg gemacht, um Segenswünsche zu bringen und für den guten Zweck zu sammeln.

« Mached uf das Tor, d’Schtärnsinger vo Gipf-Oberfrick stöhnd devor» – unzählige Male ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote