Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Segen bringen, Segen sein

  13.01.2026 Laufenburg
Die Laufenburger Sternsinger-Kinder. Foto: zVg
Die Laufenburger Sternsinger-Kinder. Foto: zVg

Am zurückliegenden Samstag waren in Laufenburg die Sternsinger unterwegs. Dieser Anlass wurde ökumenisch unter der Beteiligung der Kinder des Schulhauses Burgmatt durchgeführt.

Das diesjährige Motto lautete: «Schule statt Fabrik». Die Aktion Sternsingen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote