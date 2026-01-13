Segen bringen, Segen sein

Am zurückliegenden Samstag waren in Laufenburg die Sternsinger unterwegs. Dieser Anlass wurde ökumenisch unter der Beteiligung der Kinder des Schulhauses Burgmatt durchgeführt.

Das diesjährige Motto lautete: «Schule statt Fabrik». Die Aktion Sternsingen führte in diesem Jahr nach Bangladesch. Dank dem Engagement der Sternsingerinnen und Sternsinger erhalten Kinder dort neue Hoffnung – raus aus ausbeuterischer Arbeit, hinein in Bildung und eine würdige Zukunft. Eine Schar von kleinen und grossen Laufenburger Königinnen und Königen war voller Energie für den guten Zweck an diesem Morgen unterwegs. Trotz Schneegestöber und eisiger Kälte zogen sie tapfer durch die Strassen von Laufenburg. Auch einen Besuch im Spital und im Alterszentrum Klostermatte lag auf dem Weg der Könige. Bei diesem Anlass sind sie vielen netten Menschen mit einem offenen Herz für die gute Sache begegnet. Zum Abschluss gab es wie jedes Jahr ein feines Spaghettiessen, zubereitet vom Pfarreirat. Gesegnet wurden die Kinder von Pater Solomon und Pfarrer Plumhof. Ein herzliches Dankeschön an die Laufenburger Bevölkerung und an alle Beteiligten. (mgt)