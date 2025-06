Sedimenträumung im Rhein

Im Juli führt die Naturenergie AG an den Wasserkraftwerken Rheinfelden und Laufenburg Massnahmen zur Entfernung von Feinsedimenten durch. Grund hierfür sind wiederkehrende Sedimentablagerungen oberhalb der beiden Kraftwerke, insbesondere in den Uferbereichen auf der deutschen Seite. Die ...

Im Juli führt die Naturenergie AG an den Wasserkraftwerken Rheinfelden und Laufenburg Massnahmen zur Entfernung von Feinsedimenten durch. Grund hierfür sind wiederkehrende Sedimentablagerungen oberhalb der beiden Kraftwerke, insbesondere in den Uferbereichen auf der deutschen Seite. Die Sedimentauflandungen beeinträchtigen den sicheren Betrieb der Kraftwerke sowie die Passierbarkeit des Flussabschnitts für Boote. Die Feinsedimente werden mit einem Saugbagger, der auf einem Ponton positioniert ist, unter Wasser abgesaugt. Die Arbeiten beginnen ab dem 1. Juli am Kraftwerk Rheinfelden, anschliessend erfolgen die Massnahmen am Kraftwerk Laufenburg. (nfz)