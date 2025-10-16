Immobilien
Secondhand-Event im Salmenpark

  16.10.2025 Rheinfelden

Am Samstag, 25. Oktober, von 9 bis 16 Uhr wird im Salmenpark Rheinfelden (vis-àvis Café Riche) ein Secondhand-Event durchgeführt. Angeboten werden coole Herbst- und Wintermode für Frauen sowie Taschen und Accessoires. Nur gegen Barzahlung. (mgt)

