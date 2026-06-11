Sechsmal Gold für den LV Fricktal

Leichtathletik: Aargauer Meisterschaften

Die Kantonalen Meisterschaften in Wohlen verliefen für den LV Fricktal äusserst erfolgreich. Mit 17 Athletinnen und Athleten stellte der Verein seine grösste Delegation seit Langem und gewann insgesamt zwölf Medaillen, darunter sechs goldene.

Bei den U18 überzeugten Lucille Stamm (Wallbach) und Lucie Fleig (Möhlin) im Hochsprung. Stamm sprang mit persönlicher Bestleistung von 1,40 m zu Bronze. Fleig egalisierte mit 1,55 m ihre Bestleistung und gewann Gold. Zudem holte sie über 400 m in 62,26 Sekunden Bronze und erfüllte damit die Limite für die Schweizermeisterschaften sowie das Natio - nale Leistungszentrum Nordwestschweiz.

Bei den U20 sicherte sich Chiara Liaudet trotz Verletzungspause mit 5,36 m den Titel im Weitsprung. Nicolas Pfrommer (Eiken) dominierte bei den Aktiven den Stabhochsprung und gewann mit 5,00 m überlegen Gold.

Quirin Treier bei den U16 nicht zu bremsen

Am erfolgreichsten schnitt aus Fricktaler Sicht der Gipf-Oberfricker Quirin Treier mit drei Medaillen ab. Im Stabhochsprung holte er mit einer Höhe von 3,60 m im dritten Versuch überlegen Gold. Mit dieser Höhe belegt er derzeit die zweite Position der Schweizer Saisonbestenliste, und erreichte die Limiten für die Schweizermeisterschaften und für das Nationale Leistungszentrum. Einen weiteren Titel, und eine weitere SM-Limite, holte Treier im Speerwerfen mit 43,36 m. Abgerundet wurde sein Wochenende mit dem 2. Rang im Diskuswerfen.

Ebenfalls Kantonalmeister wurde Leon Schmid (Wittnau) im Kugelstossen mit persönlicher Bestleistung von 12,32 m. Kieran Vogel (Herznach) gewann Silber über 100-m-Hürden und qualifizierte sich ebenfalls für die Schweizermeisterschaften und das Nationale Leistungszentrum. Mia Böhler holte Silber im Kugelstossen (9,32 m) und Bronze im Weitsprung. (mgt)