Sebastianisingen an Silvester

Die Sebastianibruderschaft Rheinfelden wurde während der Pestpandemie von 1541 gegründet, um der Bevölkerung und der Stadt Rheinfelden zu helfen. Seit dieser Zeit führt die Bruderschaft ihre Tradition, das feierliche Brunnensingen, Jahr für Jahr weiter. Die zwölf Brüder, schwarz gekleidet und mit Zylinder, singen jeweils am Heiligabend ein sehr altes Weihnachtslied und an Silvester mit derselben Melodie das Neujahrslied. Das Brunnensingen am 31. Dezember beginnt um 21 Uhr in der Rheinfelder Altstadt beim Brunnen an der Fröschweid (alte Rheinbrücke beim alten Zoll). Die Geschäfte und Bewohner der Altstadt sind angehalten, während der Zeit des Brunnensingens die Lichter an und in ihren Häusern und Schaufenstern abzustellen. (nfz)