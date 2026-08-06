Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Südlaube gewinnt Best Architects Award 2027

  06.08.2026 Stein
Ansicht der «Südlaube» in Stein. Foto: Marco Hoch
Ansicht der «Südlaube» in Stein. Foto: Marco Hoch

Aktuelles aus der Wohnbaugenossenschaft Rheinfelspark in Stein

Das Wohnprojekt Südlaube der Wohnbaugenossenschaft Rheinfelspark in Stein wurde mit dem renommierten Best Architects Award 2027 ausgezeichnet.

Wie die Genossenschaft auf ihrer Internetseite schreibt, würdigt ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote