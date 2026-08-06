Südlaube gewinnt Best Architects Award 2027

Aktuelles aus der Wohnbaugenossenschaft Rheinfelspark in Stein

Das Wohnprojekt Südlaube der Wohnbaugenossenschaft Rheinfelspark in Stein wurde mit dem renommierten Best Architects Award 2027 ausgezeichnet.

Wie die Genossenschaft auf ihrer Internetseite schreibt, würdigt die internationale Jurierung damit die architektonische Qualität und die sorgfältige Einbettung des Gebäudes in sein städtebauliches Umfeld. Für die Wohnbaugenossenschaft Rheinfelspark ist diese Auszeichnung eine besondere Anerkennung. Bereits bei der Entwicklung des Projekts stand nicht allein die Schaffung von Wohnraum im Vordergrund. Ihr Ziel war es vielmehr, einen Ort zu schaffen, der sich respektvoll in die bestehende Umgebung einfügt, die Geschichte des Standorts aufnimmt und gleichzeitig zeitgemässes, qualitätsvolles Wohnen ermöglicht.

Die «Südlaube» entstand auf einer anspruchsvollen Restfläche an der Schaff hauserstrasse in Stein.

Direkt angrenzend befindet sich eines der wenigen noch erhaltenen Gebäude des historischen Dorfkerns aus dem Jahr 1803. Gemeinsam mit dem Architekturbüro Otto Partner Architekten wurde deshalb besonderer Wert darauf gelegt, einen Baukörper zu entwickeln, der zwischen dem historischen Bestand und dem modernen Quartier Rheinfelspark vermittelt. Die Jury des Best Architects Awards hob genau diese gelungene Verbindung von Alt und Neu hervor.

Laubenkonstruktion aus Holz

Ein prägendes Merkmal des Gebäudes ist die beidseitige, selbsttragende Laubenkonstruktion aus Holz. Sie verleiht dem Haus nicht nur seine charakteristische Erscheinung, sondern schafft auch wertvolle Begegnungs- und Aufenthaltsbereiche für die Bewohnerinnen und Bewohner. Die Lauben bilden einen fliessenden Übergang zwischen Innen- und Aussenraum und fördern damit die soziale Qualität des Wohnens, die für die Genossenschaft seit jeher von grosser Bedeutung ist.

Harmonisches Ensemble

Auch die Materialisierung und Farbgestaltung tragen wesentlich zur Identität des Gebäudes bei. Die moosgrün lasierten Holzelemente greifen die Farbigkeit des benachbarten Altbaus auf und schaffen ein harmonisches Ensemble. Dadurch entstand ein Gebäude, das einerseits eigenständig auftritt und andererseits den Charakter des Ortes respektiert und weiterführt.

Die Auszeichnung bestätigt den Anspruch der Wohnbaugenossenschaft, nachhaltige und lebenswerte Wohnräume mit hoher architektonischer Qualität zu schaffen. Sie zeigt, dass genossenschaftlicher Wohnungsbau weit mehr sein kann als die Bereitstellung von Wohnraum. Gute Architektur schafft Identität, stärkt die Nachbarschaft und trägt langfristig zur Attraktivität eines Quartiers bei.

Ein besonderer Dank, so die Genossenschaft auf ihrer Internetseite, gelte den Architektinnen und Architekten von Otto Partner Architekten, den beteiligten Fachplanern, Unternehmern sowie allen Personen, die zum Gelingen dieses Projekts beigetragen haben. «Der Best Architects Award 2027 ist eine gemeinsame Auszeichnung für alle Beteiligten und eine schöne Bestätigung dafür, dass die Wohnbaugenossenschaft Rheinfelspark mit ihrem Engagement für nachhaltigen und qualitätsvollen Wohnungsbau den richtigen Weg verfolgt.»

Weiter heisst es, dass die «Südlaube» heute exemplarisch für die Werte der Wohnbaugenossenschaft Rheinfelspark stehe: Verantwortung gegenüber dem Ort, Respekt vor der Geschichte, hochwertige Architektur und die Schaffung von Wohnraum, in dem sich Menschen langfristig zuhause fühlen können. «Die Auszeichnung motiviert uns, diesen Weg auch bei zukünftigen Projekten konsequent weiterzugehen.»

(fi / )

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