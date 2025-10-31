SCHWIMMKLUB FRICKTAL IN ALLSCHWIL

Dieses Jahr nahmen 18 Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmklubs Fricktal am traditionellen Oktobermeeting in Allschwil teil. Lamar Horani (2013) sammelte fleissig Medaillen und holte Gold über 50 m, 100 m Delfin und 200 m Lagen und Silber über 100 m Lagen. Yanic Curiger (2015) wurde ...

Dieses Jahr nahmen 18 Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmklubs Fricktal am traditionellen Oktobermeeting in Allschwil teil. Lamar Horani (2013) sammelte fleissig Medaillen und holte Gold über 50 m, 100 m Delfin und 200 m Lagen und Silber über 100 m Lagen. Yanic Curiger (2015) wurde Zweiter über 50 m Brust und Dritter über 100 m Lagen. Mona Wetli (2013) holte Bronze über 200 m Rücken. Roman Strashnov (2011) durfte sich über 50 m und 100 m Freistil, 200 m Brust und 200 m Lagen die Silbermedaille umhängen lassen und die Goldene über. 100 m Brust. Malin Borel (2012) wurde Erste über 50 m Rücken, Zweite über 50 m und Dritte über 50 m Delfin. Debora Mettler (2011), startete über 00 m und holte Bronze. (mgt)