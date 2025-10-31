Immobilien
SCHWIMMKLUB FRICKTAL IN ALLSCHWIL

  31.10.2025 Fricktal, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Dieses Jahr nahmen 18 Schwimmerinnen und Schwimmer des Schwimmklubs Fricktal am traditionellen Oktobermeeting in Allschwil teil. Lamar Horani (2013) sammelte fleissig Medaillen und holte Gold über 50 m, 100 m Delfin und 200 m Lagen und Silber über 100 m Lagen. Yanic Curiger (2015) wurde ...

