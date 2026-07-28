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Schwimmen: Finalplätze und Bestzeiten in Basel

  28.07.2026 Fricktal
Malin Borel (links), Lamar Horani und Tobias Gros in Basel. Foto: zVg
Malin Borel (links), Lamar Horani und Tobias Gros in Basel. Foto: zVg

Die diesjährigen Nachwuchs-Schweizermeisterschaften (NSM) fanden im Sportbad St. Jakob in Basel auf der 50-Meter-Bahn statt. Unter den 474 Schwimmenden aus 58 Schwimmvereinen waren auch Mitglieder des Schwimmclubs Fricktal.

Malin Borel (Jahrgang 2012) vom Schwimmclub Fricktal, konnte ...

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