Schwimmen: Finalplätze und Bestzeiten in Basel

Die diesjährigen Nachwuchs-Schweizermeisterschaften (NSM) fanden im Sportbad St. Jakob in Basel auf der 50-Meter-Bahn statt. Unter den 474 Schwimmenden aus 58 Schwimmvereinen waren auch Mitglieder des Schwimmclubs Fricktal.

Die diesjährigen Nachwuchs-Schweizermeisterschaften (NSM) fanden im Sportbad St. Jakob in Basel auf der 50-Meter-Bahn statt. Unter den 474 Schwimmenden aus 58 Schwimmvereinen waren auch Mitglieder des Schwimmclubs Fricktal.

Malin Borel (Jahrgang 2012) vom Schwimmclub Fricktal, konnte sich über 50m- und 100m-Freistil, 100m-Rücken und 100m-Schmetterling qualifizieren. Über 50m-Freistil erreichte sie den Final und schwamm mit neuer persönlichen Bestzeit auf den 8. Platz. Auf ihrer Paradedisziplin 100m-Rücken schwamm sie auch ins Finale und erreichte mit neuer persönlichen Bestzeit den 6. Platz. Auf der 100m-Schmetterlingsstrecke schwamm sie eine neue persönlichen Bestzeit, welche über einer Sekunde unter der vorherigen lag. Lamar Horani (Jahrgang 2013) vom Schwimmclub Fricktal konnte sich über die sehr anstrengenden 200m-Schmetterling qualifizieren. Sie verbesserte ihre persönlichen Bestzeit um mehr als zwei Sekunden.

(mgt)