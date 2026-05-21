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Schwimmclub Fricktal fördert junge Talente

  21.05.2026 Frick, Sport
Die 13 jungen Schwimmer des Schwimmclubs Fricktal. Foto: zVg
Die 13 jungen Schwimmer des Schwimmclubs Fricktal. Foto: zVg

Erstmals gab es eine «Kidsliga» in Frick

Vor 26 Jahren lancierte der Schweizerische Schwimmverband ein neues Kinderwettkampfprogramm für Kinder im Alter von acht bis elf Jahren. In dieser «Kidsliga» sollten Kinder in den Anfängen ihrer Schwimmkarriere durch ...

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