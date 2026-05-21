Schwimmclub Fricktal fördert junge Talente

Vor 26 Jahren lancierte der Schweizerische Schwimmverband ein neues Kinderwettkampfprogramm für Kinder im Alter von acht bis elf Jahren. In dieser «Kidsliga» sollten Kinder in den Anfängen ihrer Schwimmkarriere durch ...

Erstmals gab es eine «Kidsliga» in Frick

Vor 26 Jahren lancierte der Schweizerische Schwimmverband ein neues Kinderwettkampfprogramm für Kinder im Alter von acht bis elf Jahren. In dieser «Kidsliga» sollten Kinder in den Anfängen ihrer Schwimmkarriere durch gezielte Wettkampfprogramme unterstützt werden.

Die Kidsliga besteht aus drei Runden, die für alle Kategorien ein aufbauendes Programm haben. Ziel ist es, durch die Vorgaben der Disziplinen die Trainings in den Vereinen steuern zu können, damit diejenigen Fähigkeiten trainiert werden, welche die Schwimmer später bei den grossen Wettkämpfen gut gebrauchen können.

Der Schwimmclub Fricktal hat zum ersten Mal einen solchen Wettkampf im Hallenbad Vitamare in Frick durchgeführt. Sieben Vereine mit 85 Schwimmern haben daran teilgenommen. Durch die gute Organisation erlebten die Kinder einen reibungslosen Wettkampf und konnten so ihr Können zeigen. Alle bekamen am Schluss eine Erinnerungsmedaille und einen Turnsack. Die Kinder, die es im Mehrkampf auf das Podest geschafft hatten, bekamen Medaillen, die von dem Regionalschwimmverband Zentralschweizwest gesponsort worden waren. Der Andrang im Café war gross, nicht zuletzt, weil die Eltern nicht ins Hallenbad durften, da es nicht für alle einen Platz gab.

Vom Schwimmclub Fricktal nahmen 13 Schwimmer teil. Der Mehrkampf bei den zehnjährigen Knaben gewann Elio Stähli vor seinem Clubkollegen Mael Gross, beide vom SC Fricktal. Bei den zehnjährigen Mädchen konnte Annabell Werner vom FTAL den dritten Rang im Mehrkampf erkämpfen.

Am Schluss wurden Staffeln, 4x25 Lagen mixed, geschwommen. Die Staffel 1 vom FTAL wurde mit Mael Gross, Annabell Werner, Elio Stähli und Marie Baerenwaldt gute Zweite. Die ganze Mannschaft schwamm 17 neue persönliche Bestleistungen und belegte so den sehr zufriedenstellenden vierten Mannschaftsrang. (mgt)