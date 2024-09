Schweizermeisterschaften: Naomi Christen holt Bronze

An der diesjährigen Schweizer Steinstossmeisterschaft waren die beiden Steiner Stösserinnen Naomi Christen und Sandra Leimgruber am Start.

Zum Wettkampfauftakt gingen Naomi Christen und Sandra Leimgruber in der Damenkategorie mit dem 6-Kilogramm-Stein an den Start. Mehr oder weniger glückte der Wettkampfauftakt, für den Final reichten die Weiten aber nicht. Naomi konnte sich anschliessend bei den Juniorinnen um einiges verbessern und qualifizierte sich mit dem 6-Kilogramm-Stein für den nachmittäglichen Final. Das gleiche gelang auch Sandra mit dem 12,5-Kilogramm-Stein bei den Damen. Am Nachmittag hiess es dann für die beiden Steinerinnen nochmals volle Konzentration für die Finalrunde. Beide konnten sich nochmals steigern, Sandra klassierte sich mit 5,54 Metern auf dem 7. Rang und Naomi gewann mit 8,05 Metern die Bronzemedaille. (mgt)