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Schweizermeister in der Parademusik traditionell

  27.05.2026 Wegenstetten
Die Besten in der Parademusik traditionell: Die MG Concordia Wegenstetten. Foto: zVg
Die Besten in der Parademusik traditionell: Die MG Concordia Wegenstetten. Foto: zVg

MG Concordia Wegenstetten in Biel

Am Freitag nach Auffahrt, früh am Morgen, machte sich die MG Concordia Wegenstetten auf den Weg ans Eidgenössische Musikfest nach Biel. Nach der Ankunft, dem Bezug des Instrumentendepots und einer Stärkung stand das Warm-up für die ...

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