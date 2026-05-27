Am Freitag nach Auffahrt, früh am Morgen, machte sich die MG Concordia Wegenstetten auf den Weg ans Eidgenössische Musikfest nach Biel. Nach der Ankunft, dem Bezug des Instrumentendepots und einer Stärkung stand das Warm-up für die ...

MG Concordia Wegenstetten in Biel

Am Freitag nach Auffahrt, früh am Morgen, machte sich die MG Concordia Wegenstetten auf den Weg ans Eidgenössische Musikfest nach Biel. Nach der Ankunft, dem Bezug des Instrumentendepots und einer Stärkung stand das Warm-up für die Parademusik auf dem Programm. Die Konzentration und Motivation waren bei allen spürbar – und dies zahlte sich, etwa eine Stunde später, als es ernst galt, aus: «Spiel Marsch Rumisberger Marsch» hiess es und mit hervorragenden 91,66 Punkten zeigte die MG Concordia Wegenstetten eine grandiose Leistung unter der Leitung von Severin Gysin.

Am frühen Abend machten sich alle auf den Weg in Richtung OSZ Salhligut, wo nach einem kurzen Einspielen das Aufgabestück «Endless Peace sowie das Selbstwahlstück «Moses and Ramses» vor Publikum sowie der Jury präsentiert wurden. Auch dort überzeugte der Verein mit einem starken Auftritt und einer musikalisch hochstehenden Leistung. Besonders emotional war dieser Moment, da es gleichzeitig der letzte Auftritt mit dem Dirigenten Bence Toth nach 15 Jahren war. Ein Moment voller Musik, Stolz, Dankbarkeit und Emotionen für den gesamten Verein.

Die MGCW durfte sich mit 91,66 Punkten den Titel Schweizermeister in der Parademusik traditionell sichern und erreichte zusätzlich den hervorragenden 4. Rang bei den Konzertvorträgen. Am Sonntagabend wurde die MG Concordia Wegenstetten durch die Dorfvereine, Bevölkerung und die Gemeindebehörden herzlich empfangen und gefeiert.

Die MG verabschiedete sich mit dem Stück «Bömischer Traum» ein letztes Mal vom Dirigenten Bence Toth. (mgt)