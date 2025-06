Schweizer Salinen: Schenker folgt auf Hofmeier

Der Verwaltungsrat der Schweizer Salinen AG hat an einer ausserordentlichen Sitzung Stefan Schenker zum neuen CEO des Unternehmens gewählt. Schenker folgt damit auf Urs Hofmeier, der Ende Jahr auf eigenen Wunsch zurücktritt und in Pension geht. Schenker (56) ist promovierter Lebensmittelingenieur. Während seiner beruflichen Laufbahn war er in mehrjährigen Führungspositionen bei Nestlé, Bühler und GEA tätig. Schenker ist Schweizer und lebt in Zetzwil (AG). Seine Stelle als CEO wird er am 1. Januar 2026 antreten. Auch im Verwaltungsrat gibt es personelle Neuerungen, unter anderem an der Spitze: So wurde an der Generalversammlung Christian Rathgeb per 1. Januar 2026 zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Er folgt auf Köbi Frei, der nach zehn Jahren als Verwaltungsratspräsident seine Funktion Ende Jahr abgeben wird. Frei war zwanzig Jahre im Verwaltungsrat der Schweizer Salinen tätig. (mgt/nfz)