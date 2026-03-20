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Schweizer Hopfen

  20.03.2026 Rheinfelden

Nach dem erfolgreichen Start in der Gastronomie ist das neue Bier Feldschlösschen Helvetic ab sofort auch im Detailhandel erhältlich. Das mit 100 Prozent Schweizer Hopfen gebraute Bier im Stil «Schweizer Helles» erweitert die Vielfalt im Lagerbierregal. Gleichzeitig ...

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