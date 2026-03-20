Nach dem erfolgreichen Start in der Gastronomie ist das neue Bier Feldschlösschen Helvetic ab sofort auch im Detailhandel erhältlich. Das mit 100 Prozent Schweizer Hopfen gebraute Bier im Stil «Schweizer Helles» erweitert die Vielfalt im Lagerbierregal. Gleichzeitig ...

Nach dem erfolgreichen Start in der Gastronomie ist das neue Bier Feldschlösschen Helvetic ab sofort auch im Detailhandel erhältlich. Das mit 100 Prozent Schweizer Hopfen gebraute Bier im Stil «Schweizer Helles» erweitert die Vielfalt im Lagerbierregal. Gleichzeitig erfüllt das Bier einen guten Zweck: Ein Teil des Erlöses fliesst in Projekte zur Nachwuchsförderung in der Gastronomiebranche. Zum ersten Mal setzt die Brauerei Feldschlösschen mit Helvetic auf das Format der 33-cl-Sleek-Can. Die schlanke Dose mit weniger Inhalt als die übliche 50-cl-Dose entspricht dem Trend zu moderaterem Konsum. (mgt/nfz)