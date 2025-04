Schweizer Handwerk präsentiert sich in Rheinfelden

Authentica-Messe erstmals bei Feldschlösschen

Es ist eine Premiere: Die beliebte Authentica-Messe, die schon an vielen Orten stattfand, wird am 10. und 11. Mai zum ersten Mal auf dem Areal der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden durchgeführt. Schweizer Handwerker präsentieren dort ihre Produkte. Die Organisatoren erwarten bis zu 3500 Besucherinnen und Besucher.

Valentin Zumsteg

«Mir geht es darum, dass das Handwerk in der Schweiz eine Zukunft hat», sagt Regula Egli. Sie und ihr Partner Raymond Keller, beide wohnen in Rheinfelden, gehören dem Vorstand des Vereins «Authentica Schweiz» an. Dieser verfolgt das Ziel, einen Beitrag zum Erhalt des Handwerks in der Schweiz zu leisten. Lokale hochklassige Kleinproduzenten sollen in ihrem Fortbestand unterstützt und mit einem interessierten, wertorientierten Publikum in Austausch gebracht werden. Zu diesem Zweck werden seit 2012 regelmässig Messen organisiert, dort können die Handwerkerinnen und Handwerker ihre Produkte vorstellen.

Eine Pfannenmanufaktur und ein Met-Sieder

Eine solche Messe kommt jetzt erstmals ins Fricktal: Am 10. und 11. Mai wird die Authentica auf dem Areal der Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden durchgeführt. «Wir haben die Messe schon mehrmals in Klöstern und im Schloss Waldegg in Solothurn organisiert. Die Schlossatmosphäre passt gut zum traditionellen Handwerk. So sind wir auf Feldschlösschen gekommen», berichtet Regula Egli. Zudem passe auch die grosse Geschichte der Rheinfelder Brauerei gut zum traditionellen Handwerk.

«45 Ausstellerinnen und Aussteller haben sich bereits angemeldet. Das Ziel sind rund 60, die sich in der Pichhalle, im Schalander und auf dem Schalanderplatz präsentieren», erklärt Raymond Keller. Mit dabei ist zum Beispiel die Pfannenmanufaktur Noser-Inox. Sie fertigt in Oberrohrdorf (AG) mit einem kleinen Team ein vielfältiges Sortiment an Pfannen und Küchenzubehör für den Haushalt und die Gastronomie. Auch der Weltmeister im Met-Sieden kommt. Einige Produzenten, die in Rheinfelden vertreten sind, werden nicht nur ihre Produkte dem Publikum vorstellen, sondern das Handwerk zeigen. «Eine Ölpresse wird unter anderem zu sehen sein, eine Strickmaschine und eine Brennerei», schildert Raymond Keller und Regula Egli ergänzt: «Hier kann man hochwertige Produkte entdecken.»

Jährlich in Rheinfelden?

Die Authentica-Messe hat zwar schon oft stattgefunden, aber noch nie in Rheinfelden; deswegen ist es für die Organisatoren spannend zu sehen, wie der neue Standort angenommen wird. «Wir hoffen auf insgesamt rund 3500 Besucherinnen und Besucher an den zwei Tagen. Wenn wir das erreichen, sind wir sehr zufrieden», erklären Regula Egli und Raymond Keller. Sie würden sich freuen, wenn die Messe künftig jährlich bei Feldschlösschen durchgeführt werden könnte.

Authentica. Am 10. und 11. Mai. Jeweils 10 bis 17 Uhr.

Brauerei Feldschlösschen, Rheinfelden.