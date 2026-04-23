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Schweizer Grillchampion gesucht

  23.04.2026 Rheinfelden
Am Samstag geht es in Rheinfelden heiss zu und her. Foto: zVg
Am Samstag geht es in Rheinfelden heiss zu und her. Foto: zVg

Wer schafft den Sprung ins Finale

Die Bell BBQ Single Masters sind in ihre 14. Saison gestartet. An zwölf Qualifikationstagen und abschliessend an einem grossen Finaltag wird der neue Schweizer Grillchampion erkoren. Mitmachen am grössten Schweizer Grillspektakel können ...

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