Schweizer Grillchampion gesucht

Die Bell BBQ Single Masters sind in ihre 14. Saison gestartet. An zwölf Qualifikationstagen und abschliessend an einem grossen Finaltag wird der neue Schweizer Grillchampion erkoren. Mitmachen am grössten Schweizer Grillspektakel können ...

Wer schafft den Sprung ins Finale

Die Bell BBQ Single Masters sind in ihre 14. Saison gestartet. An zwölf Qualifikationstagen und abschliessend an einem grossen Finaltag wird der neue Schweizer Grillchampion erkoren. Mitmachen am grössten Schweizer Grillspektakel können Profis und Amateure. Am 25. April, am Brauereifest in Rheinfelden, findet der nächste Qualifikationsevent statt.

Die Bell BBQ Single Masters stehen in ihrer 14. Saison. An zwölf Vorausscheidungstagen messen sich quer durchs Land die besten Schweizer Grillchefs und Grillchefinnen, um sich als Sieger ihres Qualifikationsevents einen der begehrten Startplätze am grossen Finaltag der Schweizer Einzel-Grillmeisterschaft in Villmergen zu sichern. Die Teilnahme am grössten Grillspektakel der Schweiz ist für alle gratis. Die einzelnen Events bestreiten jeweils acht Grillchefs – gegeneinander an acht parallel rauchenden Grills.

Der nächste Vorausscheidungsevent findet an diesem Wochenende, am Samstag, 25. April, ab 11 Uhr, am Brauereifest in Rheinfelden statt. Alle Grillbegeisterten, Männer wie Frauen ab 18 Jahren, können kostenlos und ohne Voranmeldung mitmachen. Ein Event dauert knapp eine Stunde – mit 25 Minuten Zeit für die Vorbereitung und 25 Minuten fürs Grillieren und die Abgabe. Die Aufgabe dabei lautet: Mit einem vorgegebenen und für alle gleichen Grillmenü die Fachjury der Swiss Barbecue Association überzeugen. Aus einem bunten Warenkorb stehen allen die gleichen Zutaten zur Verfügung; die Jury bewertet die Kreationen nach Geschmack, Garstufe und Optik. Grilliert wird auf hochwertigen Gasgrills. (mgt)