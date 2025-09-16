Immobilien
SCHWADERLOCHER SENIORENAUSFLUG

  16.09.2025 Schwaderloch
Foto: zVg
37 Seniorinnen und Senioren aus Schwaderloch machten sich kürzlich auf den Weg nach Basel. Nach einem Kaffeehalt in Läufelfingen ging es weiter in den Tierpark Lange Erlen in Basel, wo auch das Mittagessen eingenommen wurde. Danach ging es mitten in die Stadt Basel ins Spielzeugmuseum. ...

