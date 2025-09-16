SCHWADERLOCHER SENIORENAUSFLUG

37 Seniorinnen und Senioren aus Schwaderloch machten sich kürzlich auf den Weg nach Basel. Nach einem Kaffeehalt in Läufelfingen ging es weiter in den Tierpark Lange Erlen in Basel, wo auch das Mittagessen eingenommen wurde. Danach ging es mitten in die Stadt Basel ins Spielzeugmuseum. ...

37 Seniorinnen und Senioren aus Schwaderloch machten sich kürzlich auf den Weg nach Basel. Nach einem Kaffeehalt in Läufelfingen ging es weiter in den Tierpark Lange Erlen in Basel, wo auch das Mittagessen eingenommen wurde. Danach ging es mitten in die Stadt Basel ins Spielzeugmuseum. Nach der Begrüssung durch eine Angestellte des Museums durften sich alle auf den vier Stockwerken des Museums umsehen und es gab einiges zu entdecken. Im Anschluss ging es wieder zurück nach Schwaderloch, wo im Restaurant Bahnhof noch ein feines Abendessen serviert wurde. (mgt)



