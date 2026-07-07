Schwaderlocher Pontoniere in Konstanz

Vor einigen Tagen trafen sich frühmorgens Vereinsmitglieder des Pontonierfahrvereins Schwaderloch zur ihrer Vereinsreise ein. Mit dem Car ging es los in Richtung Schaffhausen. Nach einer 50-minütigen Fahrt kamen die Schwaderlocher in Schaffhausen an, wo eine 40-minütige Schiffsreise nach Diessenhofen folgte. Dort musste aufgrund des niedrigen Wasserstandes des Rheins gezwungenermassen auf den Zug umgestiegen werden. In Stein am Rhein ging es dann wieder zurück ans Wasser und mit dem Schiff weiter. In Mannenbach folgte ein kurzer Fussmarsch zum Weingut Meier. Hier konnten verschiedene Weine probiert, ein Apéroplättli genossen und Fragen zum Wein gestellt werden. Später stand wieder eine Schifffahrt auf dem Programm. Um kurz vor 18 Uhr legte das Schiff in Konstanz an und die Zimmer im Hotel Halm konnten bezogen werden. Der Abend stand den Vereinsmitgliedern zur freien Verfügung. Der Sonntagmorgen startete nach dem Frühstück mit einer Stadtführung quer durch Konstanz. Aufgrund der heissen Temperaturen fand die Stadtführung im Schnelldurchlauf statt. Um 16.30 Uhr ging es mit dem Car ab der Bodensee-Arena wieder zurück nachhause. (mgt)