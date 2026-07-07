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Schwaderlocher Pontoniere in Konstanz

  07.07.2026 Schwaderloch, Sport
Die Schwaderlocher Pontoniere nach der Ankunft in Schaffhausen. Foto: zVg
Die Schwaderlocher Pontoniere nach der Ankunft in Schaffhausen. Foto: zVg

Vor einigen Tagen trafen sich frühmorgens Vereinsmitglieder des Pontonierfahrvereins Schwaderloch zur ihrer Vereinsreise ein. Mit dem Car ging es los in Richtung Schaffhausen. Nach einer 50-minütigen Fahrt kamen die Schwaderlocher in Schaffhausen an, wo eine 40-minütige ...

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