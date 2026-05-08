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Schwaderloch siegt in Brugg

  08.05.2026 Schwaderloch, Sport

Starke Teamleistung der Pontoniere

In Brugg trafen sich am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal in der Geschichte des Rudersports Pontoniere und Wasserfahrer zu einem gemeinsamen Wettkampf. Das Spezielle an der Veranstaltung war, dass es zwei verschiedene Wettkämpfe nebeneinander ...

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