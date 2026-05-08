Schwaderloch siegt in Brugg

In Brugg trafen sich am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal in der Geschichte des Rudersports Pontoniere und Wasserfahrer zu einem gemeinsamen Wettkampf. Das Spezielle an der Veranstaltung war, dass es zwei verschiedene Wettkämpfe nebeneinander ...

Starke Teamleistung der Pontoniere

In Brugg trafen sich am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal in der Geschichte des Rudersports Pontoniere und Wasserfahrer zu einem gemeinsamen Wettkampf. Das Spezielle an der Veranstaltung war, dass es zwei verschiedene Wettkämpfe nebeneinander gab, wobei die Wasserfahrer auch am Parcours der Pontoniere teilnehmen konnten und umgekehrt. Neben den separaten Rangierungen beider Sportverbände gab es auch eine gemeinsame Rangliste für die Teilnehmenden beider Wettkämpfe. Das Wasserfahren unterscheidet sich zum Rudersport der Pontoniere dahingehend, dass ausschliesslich leichtere Weidlinge verwendet werden und ein Parcours nicht in einzelne Phasen aufgeteilt wird, sondern dieser an einem Stück zurückgelegt wird. Zudem unterscheiden sich auch die Hindernisse stark voneinander. Organisiert wurde der zweitägige Anlass von den Pontonieren Brugg und dem Wasserfahrverein Rupperswil.

Bei niedrigem Wasserstand waren fehlerfreie Fahrten und schnelle Zeiten zwingend, um einen guten Rang zu erreichen. Dies gelang den Schwaderlochern insbesondere bei den aktiven Herren und Frauen. Fabian Frei und Nico Häusler holten bei den Pontonieren den zweiten und bei den Wasserfahrern den vierten Rang. Daraus resultierte schliesslich der Festsieg in der gesamthaften Rangliste. Beim Pontonier-Wettkampf reihten sich Jérôme Huber und Remo Mösli, knapp hinter ihnen, ebenfalls auf dem Podest ein. Fünf weitere Kranzauszeichnungen in derselben Kategorie führten zu einem Top-Ergebnis der ganzen Mannschaft. Bei den Frauen konnten Mirjam Benz und Fabienne Dietsche auf dem dritten Platz ebenfalls einen Podestrang feiern.

A ls weiteres Highlight durften Tobias Bottlang und Mael Oberbichler in der Kategorie II der Junioren ihren ersten Sieg feiern. (mgt)