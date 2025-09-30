Schwaderloch kann Land kaufen und verkaufen

Ausserordentliche GV genehmigt alle Traktanden

An der ausserordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde haben am Donnerstagabend 56 der 411 Stimmberechtigten teilgenommen. Der Landverkauf des Teilstücks der Stichstrasse im Gewerbegebiet Mösli wurde angeregt diskutiert. Das Geschäft wurde mit grosser Mehrheit gegen 14 Nein-Stimmen gutgeheissen. Die Brugger Firma Reliag AG kann somit die 304 Quadratmeter grosse Parzelle für 225 Franken pro Quadratmeter kaufen und den temporären Kiesplatz erweitern.

Auch dem zweiten Sachgeschäft, dem Landkauf der Parzelle Nr. 363, Altweg, wurde mit grosser Mehrheit gegen 2 Nein-Stimmen zugestimmt. Zur Vorgeschichte: Das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) ist vor einigen Jahren durch eine Hinterlassenscha f t Eigent ü mer i n der Schwaderlocher Liegenschaft «Hauptstrasse 186» geworden. Zum Gebäude gehört auch die Parzelle 363 mit einer Grösse von 1859 Quadratmetern. Schon Ende 2022 hatte das GZF der Gemeinde Schwaderloch die Liegenschaft mit zugehörigem Land zum Kauf angeboten. Die an dieses Areal angrenzende Parzelle mit einer Grösse von 674 Quadratmetern gehört bereits der Gemeinde. Mit der Zustimmung der Gemeindeversammlung von Donnerstagabend kann die Gemeinde das Areal für 500 000 Franken erwerben und so die Entwicklung des attraktiv gelegenen Gebietes vorantreiben. (sh/mgt)