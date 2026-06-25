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Schwaderloch gewinnt vor Mumpf

  25.06.2026 Schwaderloch, Sport
Die Pontoniere Schwaderloch gewinnen nach vier Jahren wieder eine Vereinswertung. Fotos: zVg
Die Pontoniere Schwaderloch gewinnen nach vier Jahren wieder eine Vereinswertung. Fotos: zVg

Bei der Schweizermeisterschaft der Pontoniere wurden Mirjam Benz und Fabienne Kalt Zweite

Schwaderloch holte den Sieg in der Sektionswertung an der Schweizermeisterschaft der Pontoniere. Ausserdem schafften es Mirjam Benz und Fabienne Kalt auch beim dritten Wettkampf der Saison auf das ...

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