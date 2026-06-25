Schwaderloch gewinnt vor Mumpf

Schwaderloch holte den Sieg in der Sektionswertung an der Schweizermeisterschaft der Pontoniere. Ausserdem schafften es Mirjam Benz und Fabienne Kalt auch beim dritten Wettkampf der Saison auf das ...

Bei der Schweizermeisterschaft der Pontoniere wurden Mirjam Benz und Fabienne Kalt Zweite

Schwaderloch holte den Sieg in der Sektionswertung an der Schweizermeisterschaft der Pontoniere. Ausserdem schafften es Mirjam Benz und Fabienne Kalt auch beim dritten Wettkampf der Saison auf das Podest und wurden Vize-Schweizermeisterinnen.

Mit dem Sieg in der Sektionswertung erreichte der Verein sein hoch gestecktes Ziel und konnte den Pokal für die Rayonwertung der Rheinsektionen nach 2006 und 2016 zum dritten Mal entgegennehmen.

Hinter dem Eidgenössischen Sektionsfahren ist die Rayonwertung die zweitwichtigste Vereinswertung im Pontoniersport. Bei derjenigen der Rheinsektionen kämpften in Wallbach 15 Vereine um den Pokal, welcher in der Regel alle drei Jahre vergeben wird. In diese Vereinswertung fliessen dabei die Resultate aus dem Einzelwettfahren der einzelnen Fahrerpaare ein. Aufgrund der gut aufgestellten Mannschaft in der Breite war es das grosse Saisonziel, diesen Titel zu gewinnen. Weil man bei der letzten Austragung des Rayonwettfahrens der Rheinsektionen beim Heimwettkampf 2023 ausser Konkurrenz startete, war der Ansporn umso grösser, den Titel wieder zurückzuholen.

Hartes Duelll mit Mumpf

Entsprechend gross war am Sonntag die Anspannung beim Rangverlesen. Wie erwartet, war es ein hartes Duell um den Sieg mit der Konkurrenz aus Mumpf, wobei die Schwaderlocher am Ende die Oberhand behielten. Möglich war dieser Sieg nur dank einiger überragender Leistungen im Einzelwettfahren, wobei es für die einzelnen Fahrerpaare in den Kategorien der Frauen, der Männer sowie der Senioren um die Schweizermeistertitel ging. Den Wettkampf nahmen die Schwaderlocher am Samstagmorgen um 8 Uhr in Angriff. Dabei mussten zwei Abfahrtsstangen, drei Durchfahrten, ein Felsen und zwei Ziellandungen gemeistert werden. Den Unterschied sollten schliesslich die Zeiten der drei Ruderphasen und zwei Stachelfahrten ausmachen, da der Parcours aufgrund der schwachen Strömung aus technischer Sicht nicht sonderlich herausfordernd war.

Zweiter Rang für die Frauen

In der Kategorie der aktiven Männer (160 gestartete Boote) erreichten Jérôme Huber und Remo Mösli (6. Rang), Manuel Baumann und Anthony Savary (11. Rang) wie auch Rafael Hug und Lucas Kohler (13. Rang) ein absolutes Top-Ergebnis. In derselben Kategorie holten noch fünf weitere Schwaderlocher Boote die angestrebte Kranzauszeichnung. Eine Kranzauszeichnung bei den Senioren sowie natürlich der 2. Rang bei den Frauen führten schliesslich zum sehr guten Vereinsresultat und zum Sieg. Ebenfalls am Wettkampf teilgenommen haben die Jungpontoniere, wobei für diese die Schweizermeisterschaft erst im August stattf indet. Zwei Fahrerpaare schafften den Sprung auf das Podest. Tobias Bottlang und Mael Oberbichler siegten in der Kategorie II, Alessia und Lara Vögeli erreichten den 2. Platz in der Kategorie FIII. Diese beeindruckenden Leistungen in fast allen Kategorien sind nur möglich dank intensiven und gut vorbereiteten Trainings. Ein grosses Lob gebührt dem sportlichen Leiter bei den Aktiven, Fabian Frei, und dem Leiterteam der Jungpontoniere mit Daniel Vögeli an der Spitze. (yb/)

Ranglisten unter www.fricktal.info