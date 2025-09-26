Schwaderloch: Gemeinde kann Land kaufen und verkaufen

Die Schwaderlocher Einwohnergemeinde-Versammlung vom Donnerstagabend gab, nach angeregter Diskussion, grünes Licht für den Landverkauf des Teilstücks der Stichstrasse im Gewerbegebiet Mösli. Auch der Landkauf der Parzelle Nr. 363, Altweg, wurde mit grosser Mehrheit gutgeheissen.

An der Versammlung nahmen 56 der 411 Stimmberechtigten teil. Der Landverkauf des Teilstücks der Stichstrasse im Gewerbegebiet Mösli wurde angeregt diskutiert. Das Geschäft wurde mit grosser Mehrheit gegen 14 Nein-Stimmen gutgeheissen. Dem Landkauf der Parzelle Nr. 363, Altweg, wurde mit grosser Mehrheit gegen 2 Nein-Stimmen zugestimmt.