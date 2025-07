Schwaderloch am Eidgenössischen auf dem Podest

Am Freitagnachmittag begannen die Schwaderlocher mit dem Sektionswettfahren ihre Wettkämpfe. Dreimal in Folge konnte man die ...

Den Titel in der Vereinswertung musste man zwar nach zehn Jahren abgeben, trotzdem kann der Verein sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen sein.

Am Freitagnachmittag begannen die Schwaderlocher mit dem Sektionswettfahren ihre Wettkämpfe. Dreimal in Folge konnte man die wichtigste Vereinswertung gewinnen und war seit 2015 bei den Eidgenössischen ungeschlagen in dieser Disziplin. Obwohl man auch in diesem Jahr personell wieder sehr gut aufgestellt war und zu den Favoriten gehörte, war klar, dass es eine absolute Top-Leistung brauchen würde, um auf dem ungewohnt schmalen Fluss erneut zu gewinnen. Die von Fahrchef Fabian Frei ideal vorbereitete Gruppe konnte schliesslich einen sehr ansprechenden Auftritt abliefern, welcher mit dem dritten Rang belohnt wurde. 36 Vereine traten zum Wettkampf an, der Sieg ging wie erwartet an die Gastgeber aus Schmerikon.

Auch beim Einzelfahren auf dem Podest

Eine hervorragende Leistung zeigten Jérôme Huber und Chris Eckert. In ihrer Kategorie mit 196 gestarteten Schiffen machten die zwei jungen Männer mit schnellen Zeiten den Unterschied aus und schafften es auf den 3. Platz. Weitere fünf Schiffe platzierten sich in den Top 20, wodurch die Schwaderlocher erneut den «A merikanerbecher» gewinnen konnten. Dieser wurde im Jahr 1921 von ausgewanderten Pontonieren in Amerika gestiftet und geht an den Verein, dessen sechs beste Schiffe im Einzelfahren die höchste Gesamtpunktzahl aller Vereine erreichen. Tolle Resultate konnten auch bei den Jungpontonieren gefeiert werden. Ben Schwere und David Vögeli erkämpften sich den 4. Rang, dicht gefolgt von Alessia Vögeli und Leona Hug auf dem 6. Rang. Insgesamt waren 22 Schiffe von Schwaderloch am Start, wovon 13 die begehrte Kranzauszeichnung erhielten. (mgt)