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Schwaderloch: Alle Traktanden genehmigt

  26.06.2026 Schwaderloch

An der Gemeindeversammlung nahmen lediglich 19 der 410 Stimmberechtigten teil. Die Revision des Gebührenreglements zur Bau- und Nutzungsordnung aus dem Jahr 2001 wurde gutgeheissen. Im neuen Reglement wurden die rechtlichen Grundlagen präzisiert, die Gebührenstruktur modernisiert ...

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