Schwaderloch: Alle Traktanden genehmigt

An der Gemeindeversammlung nahmen lediglich 19 der 410 Stimmberechtigten teil. Die Revision des Gebührenreglements zur Bau- und Nutzungsordnung aus dem Jahr 2001 wurde gutgeheissen. Im neuen Reglement wurden die rechtlichen Grundlagen präzisiert, die Gebührenstruktur modernisiert ...

An der Gemeindeversammlung nahmen lediglich 19 der 410 Stimmberechtigten teil. Die Revision des Gebührenreglements zur Bau- und Nutzungsordnung aus dem Jahr 2001 wurde gutgeheissen. Im neuen Reglement wurden die rechtlichen Grundlagen präzisiert, die Gebührenstruktur modernisiert und das Verursacherprinzip klarer abgebildet.

Die Rechnung 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 133 400 Franken ab. Das Ergebnis liegt deutlich über Vorjahresniveau (Verlust 2024: 44 203 Franken). Massgeblich dazu beigetragen haben der Verkauf eines Grundstücks und einer Gemeindestrasse sowie deutlich höhere Steuereinnahmen.

Unter dem Traktandum «Verschiedenes» informierte der Gemeinderat über das Ressort Soziales und hob die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Regionalen Sozialdienst Laufenburg hervor. Zum Wechsel der Oberstufe vom Verband Oberstufe Kirchspiel (OSKI) zur Kreisschule Region Laufenburg (KSRL) informierte der Gemeinderat über die unterzeichnete Übergangsvereinbarung. Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt des Austritts bereits die OSKI besuchen, können ihre Schulzeit dort regulär abschliessen. Über den Anschlussvertrag mit der KSRL für die Beschulung ab dem Schuljahr 2027/28 wird die Gemeindeversammlung vom 27. November 2026 befinden. (mgt)