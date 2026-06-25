Schupfarter weisen die Revision Nutzungsplanung teilweise zurück

In Schupfart ist am Mittwochabend die Einwohnergemeinde-Versammlung durchgeführt worden. Die Revision der Nutzungsplanung wurde nur teilweise genehmigt. Für Diskussionen hatte die Vergrösserung der Landschaftsschutzzone im Kulturlandplan gesorgt. Nach einem Rückweisungsantrag muss der Gemeinderat die Umsetzung der Landschaftsschutzzone überarbeiten.

Pünktlich um 20 Uhr begrüsste Gemeindeammann Fabian Leubin 57 von 635 Stimmberechtigten zur Einwohnergemeindeversammlung. Neben der Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung, der Kenntnisnahme des Rechenschaftsberichtes 2025 und der Jahresrechnung 2025 standen auch die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an mehrere Gesuchsteller, die Genehmigung eines Verpflichtungskredites für die Umlegung von Wasser- und Abwasserleitungen, die Genehmigung der Gesamtrevision Nutzungsplanung sowie die Genehmigung der angepassten Satzungen des Primarschulverbandes auf der Traktandenliste. Die Erteilung des Gemeindebürgerrechtes an die fünf Gesuchsteller sorgte für keine Wortmeldungen. Die Jahresrechnung, welche mit einem Überschuss von rund 216 000 Franken abschliesst, wurde gutgeheissen. Auch der Verpflichtungskredit für die Umlegung von Wasser- und Abwasserleitungen wurde einstimmig genehmigt.

Das Traktandum Revision Nutzungsplanung sorgte für Diskussionen. Vor allem die Vergrösserung der Landschaftsschutzzone im Kulturlandplan wurde kritisiert. Ein daraus resultierender Rückweisungsantrag wurde letztlich angenommen. Der Gemeinderat wurde beauftragt, die Umsetzung der Landschaftsschutzzone nochmals zu überarbeiten und der Gemeindeversammlung erneut vorzulegen. Die restlichen Unterlagen zur der Revision Nutzungsplanung wurden anschliessend mit grosser Zustimmung genehmigt. Danach wurden die angepassten Satzungen des Primarschulverbandes infolge Ergänzung Tagesstrukturen genehmigt. Gemeindeammann Fabian Leubin konnte die Versammlung um 22.02 Uhr schliessen, dankte allen fürs Erscheinen trotz den heissen Temperaturen und wünschte den Teilnehmern eine schöne Sommerzeit.