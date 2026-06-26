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Schupfarter weisen die Nutzungsplanung teilweise zurück

  26.06.2026 Schupfart

An der Gemeindeversammlung vom Mittwoch sorgte die traktandierte Revision der Nutzungsplanung für grössere Diskussionen. Vor allem die Vergrösserung der Landschaftsschutzzone im Kulturlandplan wurde kritisiert. Ein daraus resultierender Rückweisungsantrag wurde angenommen. Der ...

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