Schupfarter weisen die Nutzungsplanung teilweise zurück

An der Gemeindeversammlung vom Mittwoch sorgte die traktandierte Revision der Nutzungsplanung für grössere Diskussionen. Vor allem die Vergrösserung der Landschaftsschutzzone im Kulturlandplan wurde kritisiert. Ein daraus resultierender Rückweisungsantrag wurde angenommen. Der ...

An der Gemeindeversammlung vom Mittwoch sorgte die traktandierte Revision der Nutzungsplanung für grössere Diskussionen. Vor allem die Vergrösserung der Landschaftsschutzzone im Kulturlandplan wurde kritisiert. Ein daraus resultierender Rückweisungsantrag wurde angenommen. Der Gemeinderat wurde beauftragt, die Umsetzung der Landschaftsschutzzone nochmals zu überarbeiten und der Gemeindeversammlung erneut vorzulegen. Die restlichen Unterlagen zur Revision Nutzungsplanung wurden anschliessend mit grosser Zustimmung genehmigt.

Die weiteren Geschäfte wurden ebenso genehmigt, darunter die Jahresrechnung mit einem Überschuss von rund 216 000 Franken, die angepassten Satzungen des Primarschulverbandes infolge Ergänzung Tagesstrukturen sowie ein Verpflichtungskredit für die Umlegung von Wasser- und Abwasserleitungen. Fabian Leubin führte erstmals als Gemeindeammann durch die Versammlung. 57 von 635 Stimmberechtigten nahmen teil. Zuvor tagten die Ortsbürger. 28 von insgesamt 184 Ortsbürgern trotzten der Hitze, sie genehmigten sämtliche Traktanden. (mgt/nfz)