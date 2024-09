Schupfart sucht seine Schnellsten

Ein Sprintwettkampf für die Jugend, wie es aus anderen Dörfern bereits bekannt, wird es am nächsten Samstag, 7. September, nun erstmals auch in Schupfart geben: Die Jugendriege organisiert zusammen mit dem Damenturnverein die erste Ausgabe des Sprintwettkampfs «De/Di schnällscht/i Schupfarter/i». Auf der Rasenfläche bei der Turnhalle wird eine provisorische Sprintstrecke eingerichtet. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein und Zuschauende sind herzlich willkommen. Egal, ob noch in Begleitung von Mami oder Papi auf wackeligen kurzen Beinchen bei den jüngsten «Bingis» oder mit professionell anmutendem Tiefstart bei den Ältesten – alle sind als Teilnehmende herzlich willkommen. Teilnahmeberechtigt: alle Kinder und Jugendlichen mit Jahrgang 2008, die in Schupfart wohnhaft sind und/oder in Schupfart ein Angebot der turnenden Vereine besuchen. Treffpunkt ist um 13 Uhr bei der Turnhalle, Anmeldung: direkt vor Ort. Wettkampfbeginn ist ab 14 Uhr, das Rangverlesen zirka um 15.30 Uhr. (mgt)