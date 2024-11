Schupfart: Neuerstellung der Alten Eikerstrasse sorgte für Diskussionen

An der Schupfarter Einwohnergemeinde-Versammlung vom Freitagabend nahmen 72 von 610 Stimmberechtigte teil. Zu reden gab eine Kredit von 985 000 Franken für die Neuerstellung der Alten Eikerstrasse. Er wurde schliesslich genehmigt.

Gemeindeammann René Heiz führte zügig durch die Genehmigung des letzten Protokolls sowie die Zusicherungen des Gemeindebürgerrechts. Beides wurde einstimmig genehmigt.

Das Traktandum Kreditbegehren Neuerstellung Alte Eikerstrasse in der Höhe von 985'000 Franken gab Anlass zu regen Diskussionen. Nach der Ablehnung eines Abweisungsantrages aus der Versammlung wurde der Kredit schlussendlich genehmigt. Die übrigen Traktanden «Kreditbegehren Fassadenrenovation des Schulhauses in der Höhe von CHF 56'000», «Anpassung Ferienanspruch für Verwaltungspersonal» und das Budget 2025 mit einem unveränderten Gemeindesteuerfuss von 110 % wurden grossmehrheitlich und ohne längere Diskussionen vom Souverän genehmigt. Unter Verschiedenem informierte der Gemeinderat über ausgeführte Arbeiten im Zusammenhang mit dem Wärmeverbund, den aktuellen Stand des Projektes neues

Feuerwehrmagazin und über die Sanierung der Obermumpfstrasse sowie den Bachdurchlass an der Obermumpferstrasse.

Weiter informierte Gemeinderätin Renate Leubin über den aktuellen Stand des an der letzten Gemeindeversammlung gutgeheissten Überweisungsantrages, wonach die Beleuchtung des

oberen Rasenplatzes bei der Mehrzweckhalle zu erstellen ist. Zum Schluss informierte Gemeindeammann René Heiz über den Vier-Dörfer-Grenz-Treff sowie eine Mutationen und ein Jubiläum des Gemeindepersonals. Um 22:27 Uhr schloss Gemeindeammann René Heiz die Versammlung ab und wünschte den Anwesenden einen sicheren Heimweg und frohe, besinnliche Festtage.