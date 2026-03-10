Schupfart Festival: Line-Up für Samstag komplett

Mit diesem vielfältigen Line-Up setzt das Schupfart Festival ...

Das Schupfart Festival 2026 setzt auf starke Stimmen und grosse Emotionen. Das Line-Up für Samstag, 26. September, steht: Mit Kunz, Alexander Eder, Dada Ante Portas und NoCaps - abwechslungsreich und hochkarätig.

Mit diesem vielfältigen Line-Up setzt das Schupfart Festival am Samstag auf eine gelungene Mischung aus etablierten Grössen und spannenden Acts. Der Samstag verspricht ein musikalisches Fest voller Emotionen, Mitsing-Momente und unvergesslicher Augenblicke in der einzigartigen Flugplatz-Festhallen-Ambiance.

Das Programm für Freitag, 25. September, nimmt aktuell noch Form an – das OK feilt mit viel Herzblut an einem weiteren unvergesslichen Festivalabend. Die Bekanntgabe des Line-Ups erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. (mgt)