Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Schupfart Festival: Line-Up für Samstag komplett

  10.03.2026 Schupfart

Das Schupfart Festival 2026 setzt auf starke Stimmen und grosse Emotionen. Das Line-Up für Samstag, 26. September, steht: Mit Kunz, Alexander Eder, Dada Ante Portas und NoCaps - abwechslungsreich und hochkarätig.

Mit diesem vielfältigen Line-Up setzt das Schupfart Festival ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote