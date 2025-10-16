Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Schupfart informiert über die Traktanden

  16.10.2025 Schupfart

An der Gemeindeversammlung vom 28. November wird den Stimmberechtigten das Kreditbegehren «Umbau Regenüberlauf RÜ B» in der Höhe von 490 000 Franken zur Beschlussfassung unterbreitet. Am Montag, 20. Oktober, 19.30 Uhr, informiert der Gemeinderat in der Mehrzweckhalle ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote