Schupfart informiert über die Traktanden

An der Gemeindeversammlung vom 28. November wird den Stimmberechtigten das Kreditbegehren «Umbau Regenüberlauf RÜ B» in der Höhe von 490 000 Franken zur Beschlussfassung unterbreitet. Am Montag, 20. Oktober, 19.30 Uhr, informiert der Gemeinderat in der Mehrzweckhalle ...

An der Gemeindeversammlung vom 28. November wird den Stimmberechtigten das Kreditbegehren «Umbau Regenüberlauf RÜ B» in der Höhe von 490 000 Franken zur Beschlussfassung unterbreitet. Am Montag, 20. Oktober, 19.30 Uhr, informiert der Gemeinderat in der Mehrzweckhalle (neues Schulzimmer) insbesondere über dieses Traktandum. Es besteht die Möglichkeit, auch zu den anderen Geschäften Fragen zu stellen. (mgt)