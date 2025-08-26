Immobilien
Schupfart im Höhenflug: 3. Flügerchilbi 

  26.08.2025 Schupfart
Alles dreht sich um die Fliegerei: auf dem Boden ...
Am vergangenen Wochenende wurde der Flugplatz Schupfart zum Hotspot für Aviatik-Fans. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher genossen ein tolles Rahmenprogramm rund ums Fliegen.

Finn Wunderlin

Am Samstag, 23. August, und Sonntag, 24. August, fand bereits zum dritten Mal ...

