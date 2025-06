Schwaderloch strebt Wechsel der Oberstufe per Schuljahr 2027/28 an

Sollte das Schulhaus in Leuggern saniert und erweitert werden, kann das für Schwaderloch eine Kostenbeteiligung bis zu 1,3 Millionen Franken zur Folge haben. Der Gemeinderat beantragt deshalb den Austritt aus dem Zurzibieter Gemeindeverband «Oberstufen Kirchspiel» mit gleichzeitigem Beitritt zur Kreisschule Regio Laufenburg.

Susanne Hörth

Aktuell besuchen etwas mehr als 20 Jugendliche aus Schwaderloch die zum Gemeindeverband «Oberstufen Kirchspiel» gehörenden Schulen in Leuggern oder in Kleindöttingen. Geht es nach dem Willen des Gemeinderates, sollen die Schülerinnen und Schüler ab Schuljahr 2027/28 die Real-, Sek- oder Bezirksschule an der Kreisschule Regio Laufenburg besuchen. An der Gemeindeversammlung beantragt der Gemeinderat deshalb den Austritt aus dem Zurzibieter Gemeindeverband «Oberstufe Kirchspiel» mit gleichzeitiger Ermächtigung für die Vertragsabschliessung mit der Kreisschule Regio Laufenburg.

Grund dafür sind die hohen anstehenden Sanierungs- und Bauinvestitionen beim Schulhaus in Leuggern. Sie wurden dem Schwaderlocher Gemeinderat inklusive Zustandsanalyse bereits Ende vergangenen Jahres präsentiert. Die Sanierung wird auf 8,5 Millionen Franken geschätzt, zusätzliche 10,4 Millionen würde eine, ebenfalls in Betracht gezogene Schulraumerweiterung mit sich bringen. Die Kostenschätzungen basieren auf einer Genauigkeit von plus/minus 20 Prozent. Angesichts der hohen Kosten hat sich der Schwaderlocher Gemeinderat die Frage gestellt, was das für die Gemeinde bedeuten würde und deshalb eine rechtliche Überprüfung der Satzungen in Auftrag gegeben. Diese hat ergeben, «dass diese in § 14 Abs. 2 eine für die Einwohnergemeinde Schwaderloch in jeder Beziehung unzumutbare Bestimmung enthalten», heisst es in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung vom 18. Juni. So gelten Beschlüsse, welche unter die Zustimmung der Gemeinden fallen, als zustande gekommen, wenn die Mehrheit der Verbandsgemeinden zustimmt. «Es erscheint aufgrund dieser fragwürdigen Bestimmung nicht ausgeschlossen, dass Schwaderloch selbst, wenn die Gemeindeversammlung ein den Gemeindeverband betreffendes Geschäft ablehnt, trotzdem zahlungspflichtig werden kann.» Bei einer Kostenschätzung von total 18,9 Millionen Franken für das Schulhaus Leuggern müsste Schwaderloch mit einem Anteil von 1,3 Millionen Franken rechnen.

Kündigungsfrist von zwei Jahren

Der Gemeinderat hatte bereits mit der Kreisschule Regio Laufenburg (KSRL) Kontakt. Diese steht einem Beitritt von Schwaderloch positiv gegenüber. Auch seitens des Kantons spricht nichts dagegen. In ihre Argumentation für einen Schulkreiswechsel wird unter anderem vorgebracht, dass Schwaderloch zum Bezirk Laufenburg gehört – die Kreisschule Kirchspiel befindet sich im Bezirk Zurzach. Begrüsst würde der Wechsel auch von der Schulleitung der Primarschule Schwaderloch. Es bringe nur Vorteile für die Schülerinnen und Schüler. Als Vorteil wird zudem erwähnt, dass die KSRL zum Einzugsgebiet der neuen Kanti in Stein gehört. «Das Schulgeld inklusive Transportkosten beträgt bei der KSRL total 6500 bis 7000 Franken und ist somit günstiger als in der OSKI als Vertragsgemeinde.» In Leuggern sind es 8450 bis 10 400 Franken. Betont wird zudem, dass Schwaderloch als Vertragsgemeinde der KSRL keinen Kostenanteil an bevorstehende Erneuerungs-/Sanierungsprojekte leisten muss.