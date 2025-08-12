Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Schulstart im Aargau ohne Handys

  12.08.2025 Aargau
Mit einem «Herzlich willkommen» an der Fassade des provisorischen Schulgebäudes der Kanti Stein wurden die Schülerinnen und Schüler begrüsst. Foto: Susanne Hörth
Mit einem «Herzlich willkommen» an der Fassade des provisorischen Schulgebäudes der Kanti Stein wurden die Schülerinnen und Schüler begrüsst. Foto: Susanne Hörth

Neue Kantonsschule Stein startet mit 130 Schülerinnen und Schülern

Gestern Montag sind in der Aargauer Volksschule 84 600 Schülerinnen und Schüler gestartet. In Stein haben erstmals vier Abteilungen des Gymnasiums und zwei der Fachmittelschule den Unterricht ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote