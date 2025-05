«Schulreisli» voller Genuss, Höhen und Tiefen

Ehrenmitglieder des TV Stein auf Abwegen

Was passiert, wenn die Ehrenmitglieder des TV Stein und Vorstandsvertreter gemeinsam in einen Car steigen, ohne zu wissen, wohin es geht? Genau, es wird ein unvergesslicher Tag. Kürzlich war es wieder so weit: Die traditionelle Ehrenmitglieder-Reise, das «Schulreisli», stand an. Treffpunkt war am späten Vormittag vor der historischen Holzbrücke in Bad Säckingen – frisch, munter und voller Vorfreude. Wie jedes Jahr hielt sich Organisator Urs Leisibach (Leisi) strikt an sein Erfolgsrezept: Das Programm bleibt geheim. Und das sorgt bereits bei der Abfahrt für leuchtende Augen und spekulierende Stimmen. Im Car ging es los Richtung Schwarzwald. Ziel Nummer 1 war eine prämierte Schwarzwälder Kirschtorte, serviert beim «Gscheiten Beck» inklusive Backvorführung in der Backstube. Dazu ein Abstecher ins Schnapsbrenner-Museum, mit anschliessender Degustation. Weiter führte der Ausflug zur waghalsigen Hängebrücke Wildline. Der Name war Programm: Die Truppe schritt mutig über die schwindelerregende Konstruktion – und bewältigte den Abstieg mit Bravour. Nach einem feinen Znacht im Gasthaus Hirschen in Todtnau-Brandenberg rief der Chauffeur um 22 Uhr sanft, aber bestimmt zum Aufbruch

– und brachte die fröhliche Truppe wohlbehalten zurück nach Säckingen. Ein grosses Dankeschön ging von den Teilnehmenden an «Leisi» für die meisterhafte Organisation, den liebevollen Detailblick und das Gespür für den perfekten Mix aus Abenteuer, Genuss und Gemütlichkeit. (mgt)