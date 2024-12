Schulleitungs-Teams gewählt

Co-Leitungen an Oberstufe und Primarschule Frick

Die Gemeinde Frick hat sich für ein neues Führungsmodell an der Oberstufe wie auch an der Primarschule entschieden (die NFZ berichtete). Ab August 2025 werden die Schulen von Co-Leitungen geführt. Diese Stellen konnten nun besetzt werden, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung festhält.

Nach der öffentlichen Stellenausschreibung hat der Gemeinderat aus total 14 Bewerberinnen und Bewerbern Ramona Amaro, Wallbach, Helena Mastel, Frick sowie Andrea Näf, Gipf-Oberfrick als Co-Schulleiterinnen für die Oberstufe Frick ab August 2025 gewählt. Die drei Pädagoginnen arbeiten bereits seit längerer Zeit an der Oberstufe Frick als Lehrpersonen und sind mit der Schule bestens vertraut. Helena Mastel und Andrea Näf sind bereits als Teamleiterinnen in einem der drei Jahrgangsschulhäuser tätig. Ramona Amaro, Helena Mastel und Andrea Näf absolvieren derzeit die Weiterbildung zum CAS-Schulleitung. Sie sind für die neue Stelle bestens qualifiziert und setzten sich im Bewerbungsprozess gegenüber externen Bewerbungen klar durch.

Der Stellenantritt der drei Frauen erfolgt im kommenden Schuljahr nach der Pensionierung des langjährigen Schulleiters Lothar Kühne und mit der Einführung des neuen Führungsmodells. Das gesamte Team startet seine neue Tätigkeit gemeinsam mit dem bereits gewählten Gesamtschulleiter Daniel Deiss.

Primarschule und Kindergarten

Für die Co-Schulleitungen für die Primar- und Kindergartenstufe hat der Gemeinderat aus total elf Bewerbungen Désirée Schuler, Laufenburg (Pensum von 70 %) und David Hess, Rheinfelden (Pensum von 30 %) gewählt. Désirée Schuler sammelte Erfahrungen als Primarschullehrerin an verschiedenen Schulen. Seit 2023 ist sie als Schulleiterin in der Gemeinde Döttingen tätig. Sie absolviert derzeit die Weiterbildung zum CAS-Schulleitung. David Hess ist seit 2007 an der Primarschule in Frick tätig. Er war auf verschiedenen Stufen als Lehrperson tätig, bevor er im Jahr 2018 die Funktion als stellvertretender Schulleiter übernahm. David Hess ist mit der Schule Frick bestens vertraut. Aktuell ist er neben seinem Schulleiterpensum in Frick als Berufsfachschullehrer an der Allgemeinen Gewerbeschule Basel tätig. Beide Personen setzten sich im Bewerbungsprozess klar durch.

Die Stellenantritte von Désirée Schuler und David Hess erfolgen in ihrer neuen Funktion auf Beginn des Schuljahrs 2025/26 nach der Pensionierung des langjährigen Schulleiters Peter Boss und nach der Einführung des neuen Führungsmodells. Die Personen starten ihre neue Tätigkeit gemeinsam mit dem Gesamtschulleiter Daniel Deiss. Der Fricker Gemeinderat freut sich, qualifizierte Schulleitungs-Teams gewonnen zu haben und ist zuversichtlich, dass die Schulen damit für die kommenden Jahre bestens positioniert sind. (mgt)