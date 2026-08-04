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Schulkinder entdecken die Hülsenfrüchte

  04.08.2026 Frick
Beim Besuch am Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) entdeckt die zweite Primarschulklasse aus Eiken mit Léa Barth (links im Bild) die Küche und blickt in die überdimensionierten Kochtöpfe, wo Trudi Hunziker-Rohrer (rechts im Bild) gerade das asiatische Linsengericht fürs Mittagessen zubereitet. Foto: zVg
Beim Besuch am Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) entdeckt die zweite Primarschulklasse aus Eiken mit Léa Barth (links im Bild) die Küche und blickt in die überdimensionierten Kochtöpfe, wo Trudi Hunziker-Rohrer (rechts im Bild) gerade das asiatische Linsengericht fürs Mittagessen zubereitet. Foto: zVg

Zu Besuch im FiBL, wo Saatgut und Keimung mitverfolgt wurden

Hülsenfrüchte auf dem Teller leisten einen Beitrag zur Bewältigung von Biodiversitätsverlust, Klimawandel und ernährungsbedingten Krankheiten. Im EU-Projekt LegumES wurden in mehreren europäischen ...

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