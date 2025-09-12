SCHULHAUSFEST «1001 NACHT»

Ein Hauch von Orient wehte kürzlich durchs Steinli-Schulhaus. Orientalische Häuser, Girlanden mit Monden und Sternen und sehr viele Yasmins und Aladdins begrüssten einen beim Eingang. Drinnen konnte vieles ausprobiert werden: Dröhnende Beats lockten in die Disco, Brettspiele und Computer-Games warteten auf Spielfreudige, man konnte mit Freunden und Freundinnen für ein Foto mit orientalischen Accessoires posieren oder, wenn die Geduld ausreichte, sich ein Henna-Tattoo auftragen lassen. Die Food-Stände der dritten Oberstufenklassen stellten einen draussen vor die Qual der Wahl, und wer sich die angefutterten Kalorien runterschwitzen wollte, konnte sich beim Boxautomaten austoben, einen Veloparcours absolvieren oder Bälle in die Münder von tollen, selbst gemalten Figuren aus dem Aladdin-Film zielen. Auch Live-Musik-Momente gab es: Singfreudige stellten ihr Talent im Karaoke-Raum unter Beweis und die Schüler-Band sorgte für einen lautstarken Höhepunkt, gefolgt von der nicht minder powervollen Sereal-Lehrerband. (mgt)