Schulergänzende Betreuung stärken

In einem Postulat fordert Grossrätin Béa Bieber den Regierungsrat auf, zu prüfen und Bericht zu erstatten, wie im Rahmen der Revision des Kinderbetreuungsgesetzes die Ausbildung sowie die Nachholbildung von Fachpersonen Betreuung besser auf die Anforderungen der Betreuung von ...

In einem Postulat fordert Grossrätin Béa Bieber den Regierungsrat auf, zu prüfen und Bericht zu erstatten, wie im Rahmen der Revision des Kinderbetreuungsgesetzes die Ausbildung sowie die Nachholbildung von Fachpersonen Betreuung besser auf die Anforderungen der Betreuung von Kindern im Schulalter (6–12 Jahre) ausgerichtet werden können. Um eine qualitativ hochwertige schulergänzende Bildung und Betreuung sicherzustellen, sei ausreichendes, gut ausgebildetes und qualifiziertes Personal unerlässlich. Das gelte für Fachkräfte wie für Quereinsteigende. (mgt/nfz)