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Schulergänzende Betreuung stärken

  17.03.2026 Aargau

In einem Postulat fordert Grossrätin Béa Bieber den Regierungsrat auf, zu prüfen und Bericht zu erstatten, wie im Rahmen der Revision des Kinderbetreuungsgesetzes die Ausbildung sowie die Nachholbildung von Fachpersonen Betreuung besser auf die Anforderungen der Betreuung von ...

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