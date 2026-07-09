Schule Stein erfüllt Qualitätsvorgaben

Die kantonale Schulaufsicht prüft im Abstand von fünf Jahren an jeder Schule mit einem standardisierten, ...

An der Schule Stein fand vom 27. April bis 9. Juni eine Qualitätsüberprügung durch die kantonale Schulaufsicht statt.

Kantonale Qualitätskontrolle

An der Schule Stein fand vom 27. April bis 9. Juni eine Qualitätsüberprügung durch die kantonale Schulaufsicht statt.

Die kantonale Schulaufsicht prüft im Abstand von fünf Jahren an jeder Schule mit einem standardisierten, datengestützten Verfahren, ob diese die definierten Qualitätsansprüche erfüllt und die kantonalen Vorgaben einhält.

Die Prüfung basiert auf den Ergebnissen der Online-Befragungen der Lehrpersonen, der Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse und der Eltern. Zudem werden wichtige Dokumente der Schule sowie statistische Kennzahlen und Leistungsdaten gesichtet und Gespräche mit der Schulführung geführt.

Themen der Überprüfung sind:

• Schulführung: Ist die Schulführung hinsichtlich der Bewältigung der Aufgaben des Schulalltages funktionsfähig? • Qualitätsmanagement: Bestehen institutionalisierte und praktizierte QM-Massnahmen, mit denen sich die Schul- und Unterrichtsqualität erkennen, beurteilen und verbessern lässt? • Arbeitsklima Lehrpersonen: Ist das Arbeitsklima für Lehrpersonen wertschätzend und unterstützend? • Elternkontakte: Ist der Kontakt zwischen Schule und Eltern aus Sicht der Eltern angemessen und hilfreich? • Schulund Unterrichtsklima: Ist das Schulund Unterrichtsklima an der Schule lernförderlich und unterstützend?

• Umgang mit Vielfalt und Ressourcen: Gelingt es der Schule, mit der vorhandenen Vielfalt in der Schülerschaft unter Einbezug der vorhandenen Ressourcen im Sinne der geltenden Rahmenvorgaben angemessen umzugehen? • Kantonale Vorgaben: Hält die Schule die kantonalen Vorgaben, wie beispielsweise Verwendung der Ressourcen, Stundenpläne, schulfreie Tage oder den Umgang mit Ergebnissen kantonaler Leistungstests ein?

Positives Ergebnis bei Eltern

Die Befragung der Eltern zeigt gesamthaft ein positives Ergebnis. Es entsteht der Eindruck, dass die Eltern Vertrauen in die Arbeit der Schule haben.

Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich gemäss den Resultaten grundsätzlich wohl an der Schule Stein und besuchen den Unterricht gerne. Einige empfinden das Schulklima als belastend. Die Verantwortlichen nehmen dies zum Anlass, vermehrt an einer Optimierung im Bereich Schulklima / Schulkultur zu arbeiten.

Lehrpersonenbefragung

Das Ergebnis der Lehrpersonenbefragung deutet darauf hin, dass sich die Lehrpersonen mit der Schule identifizieren und bereit sind, die Schulführung konstruktiv zu unterstützen. Die Schulaufsicht hat bei der Schule Stein keine Hinweise auf Schwierigkeiten in Bezug auf die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen in den Qualitätsbereichen und die Einhaltung der kantonalen Vorgaben festgestellt.

Die kantonale Qualitätskontrolle ist damit abgeschlossen. (mgt)