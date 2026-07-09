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Schule Stein erfüllt Qualitätsvorgaben

  09.07.2026 Stein

Kantonale Qualitätskontrolle

An der Schule Stein fand vom 27. April bis 9. Juni eine Qualitätsüberprügung durch die kantonale Schulaufsicht statt.

Die kantonale Schulaufsicht prüft im Abstand von fünf Jahren an jeder Schule mit einem standardisierten, ...

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