SCHÜTZENGESELLSCHAFT ZUZGEN: ERFOLGREICHER JAHRESABSCHLUSS

  30.10.2025 Zuzgen
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Schützengesellschaft Zuzgen liess in der Schützenstube auf der Anlage «Ghei» das Schützenjahr 2025 ausklingen und ehrte die besten Schützinnen und Schützen. Nachdem alle Preise vergeben waren, zeigte sich der Gabentisch leer und die Freude gross. ...

