SCHÜTZENGESELLSCHAFT ZUZGEN: ERFOLGREICHER JAHRESABSCHLUSS

Die Schützengesellschaft Zuzgen liess in der Schützenstube auf der Anlage «Ghei» das Schützenjahr 2025 ausklingen und ehrte die besten Schützinnen und Schützen. Nachdem alle Preise vergeben waren, zeigte sich der Gabentisch leer und die Freude gross. Präsident Christian Binkert beendete gegen 22.30 Uhr den offiziellen Teil des Abends und dankte allen Schützinnen und Schützen für ihre Teilnahme sowie dem Vorstand und der gesamten Vereinsfamilie für den Einsatz und den Zusammenhalt während des Jahres. So ging ein erfolgreiches und unfallfreies Schützenjahr zu Ende, dass in gemütlicher Runde seinen Ausklang fand. Das Bild zeigt die Besten des Chilbischiessens Christian Binkert (von links, 2. Rang), Peter Sacher (1. Rang) und Ueli Hasler (3. Rang). Der nächste Anlass ist das Plauschjassen am 14. November im 100er-Raum in Zuzgen – wozu die Bevölkerung herzlich eingeladen ist. (mgt)