Vierzehn Schützen der Schützengesellschaft Zuzgen nahmen am Kantonalen Schützenfest im Zürcher Weinland teil. Naturalpreise und viele Kränze konnten verzeichnet werden: ein einfacher Kranz, viermal zweifacher Kranz, ein dreifacher Kranz, viermal fünffacher Kranz, ein sechsfacher Kranz (Thomas Gsell). In der Vereinskonkurrenz erzielte die Schützengesellschaft Zuzgen in ihrer Kategorie hervorragende 87,497 Punkte. Besonders stach Ueli Sacher mit starken 96 von 100 möglichen Punkten hervor.

Eine Woche zuvor reisten die Jungschützinnen ins Chablais, um am Eidgenössischen Schützenfest der Jugend teilzunehmen. Neben Schweissperlen gab es auch dort Kränze zu verzeichnen: Michelle Schreiber im Vereinsstich – 635. Platz von 1649; Fiona Schreiber im Chablais-Stich – 546. Platz von 1314; Sonja Biedermann im Betreuerstich – 153. Platz von 456. Die Schützenfamilie blickt auf eine gelungene Saison mit toller Kameradschaft zurück. (mgt)



