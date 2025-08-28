Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

SCHÜTZENGESELLSCHAFT ZUZGEN

  28.08.2025 Zuzgen, Sport

Vierzehn Schützen der Schützengesellschaft Zuzgen nahmen am Kantonalen Schützenfest im Zürcher Weinland teil. Naturalpreise und viele Kränze konnten verzeichnet werden: ein einfacher Kranz, viermal zweifacher Kranz, ein dreifacher Kranz, viermal fünffacher Kranz, ein ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote