Die Schützengesellschaft Möhlin am Eidgenössischen

Einige der zwanzig Mitglieder waren bereits 1985 beim letzten Eidgenössischen in Chur dabei. Bei grosser Hitze wurde mancher Tropfen Schweiss beim Schiessen vergossen, auch die windigen ...

Die Schützengesellschaft Möhlin nutzte das Eidgenössische in Graubünden für eine Vereinsreise.

Einige der zwanzig Mitglieder waren bereits 1985 beim letzten Eidgenössischen in Chur dabei. Bei grosser Hitze wurde mancher Tropfen Schweiss beim Schiessen vergossen, auch die windigen Verhältnisse machten es nicht einfach. Trotzdem wurden auch sehr gute Resultate erzielt. Im Sektionsschnitt erreichte die SG Möhlin 92.298 Punkte. Beste Sektionsschützen waren Karl Plüer (98 Punkte), Rolf Fischler (95 Punkte), Christoph Derrer (94 Punkte) und Sabrina Dietwyler (93 Punkte). Mindestens fünffache Kranzgewinner sind Christoph Derrer, Ralf Dietwyler, Sabrina Dietwyler, Rolf Fischler, Franziska Gasser, Patrick Hausner, Thomas Mehlin, Karl Plüer und Dario Schärer. Nach der Abrechnung im Festzentrum ging es ins Hotel Post in Sargans, wo die Schützen ein Abendessen genossen und es sich einige nicht nehmen liessen, die Bar bis nach Mitternacht in Anspruch zu nehmen. Am nächsten Morgen zurück in Chur, stand eine Führung durchs Städtchen auf dem Programm und nach einem Mittagessen in Flims ging es weiter an den idyllischen Caumasee, bevor schliesslich mit der Heimreise zwei schöne und ereignisreiche Tage zu Ende gingen.

(mgt)