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Die Schützengesellschaft Möhlin am Eidgenössischen

  30.07.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Schützengesellschaft Möhlin nutzte das Eidgenössische in Graubünden für eine Vereinsreise.

Einige der zwanzig Mitglieder waren bereits 1985 beim letzten Eidgenössischen in Chur dabei. Bei grosser Hitze wurde mancher Tropfen Schweiss beim Schiessen vergossen, auch die windigen ...

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